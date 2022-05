In Colombia il terrore scatenato dai narcos è totale | l’Independiente Medellín preferisce perdere a tavolino

(Di martedì 17 maggio 2022) Quell’asimmetria racconta una storia dolorosa. Al centro dell’inquadratura ci sono quattro uomini con le divise nere. Se ne stanno in piedi sul prato verde dello stadio Jaraguay di Córdoba con le spalle rivolte a una tribuna completamente deserta. È uno scatto che trasmette disagio. Perché i protagonisti sono gli arbitri di una partita del campionatono che non si giocherà mai. Alla loro sinistra sono schierati i padroni di casa, i calciatori del Jaguares. Solo che alla loro destra non c’è nessuno. Quelli delhanno fatto sapere con largo anticipo che non si sarebbero presentati al fischio di inizio fissato per lo scorso 8 maggio. “Motivi di sicurezza”, hanno spiegato. “La vita dei nostri tesserati vale più di qualsiasi partita“, hanno sottolineato. E hanno ragione. Perché la situazione in ...

... Brasile, Perù, Cile,, Uruguay ed Equador. Ognuna di loro affronterà tutte le altre in un ...quelli avvenuti all'esterno dello stadio in una notte che per il Perù sarà di autentico. Ci ......è stata tanto efficace da dimostrare come Cosa nostra e 'Ndrangheta avessero lavorato addirittura all'attuazione di una strategia del" sovrapponibile a quella sostenuta indal ... In Colombia il terrore scatenato dai narcos è totale: l’Independiente Medellín preferisce perdere a… Se qualcuno tratta male un Bari, sta maltrattando l'intero popolo, il nostro, che viviamo nella frontiera, sia in Colombia che in Venezuela...". Le proteste degli indigeni sono rivolte anche ai ...Violenze contro la popolazione come rappresaglia del Clan del Golfo per l'estradizione in USA del boss Otoniel: isolate almeno 74 comunità, morti e feriti ...