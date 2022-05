Ilary Blasi cade dallo sgabello in diretta tv e accusa gli opinionisti (Di martedì 17 maggio 2022) Nella serata di ieri, lunedì 17 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 che sta per volgere al termine anche per questa edizione. Ebbene, la puntata come sempre è stata ricca di colpi di scena ma è in studio che si sono vissuti degli attimi di forte panico. Pare che la conduttrice, Ilary Blasi ad un certo punto sia letteralmente volata dallo sgabello finendo sul pavimento, il tutto in diretta tv e lasciando tutti completamente senza parole. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza. Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi cade dallo sgabello in diretta tv e lascia tutti senza paroleCome abbiamo già avuto modo di anticipare, nella serata di ieri è ... Leggi su baritalianews (Di martedì 17 maggio 2022) Nella serata di ieri, lunedì 17 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 che sta per volgere al termine anche per questa edizione. Ebbene, la puntata come sempre è stata ricca di colpi di scena ma è in studio che si sono vissuti degli attimi di forte panico. Pare che la conduttrice,ad un certo punto sia letteralmente volatafinendo sul pavimento, il tutto intv e lasciando tutti completamente senza parole. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza. Isola dei famosi 2022,intv e lascia tutti senza paroleCome abbiamo già avuto modo di anticipare, nella serata di ieri è ...

Advertising

vipdietroloshow : Ilary Blasi cade in diretta nel programma L'isola dei famosi!!!??#IlaryBlasi #isola #LucaDaffrè #EstefaniaBernal… - infoitcultura : Il total white scintillante di Ilary Blasi all’Isola dei famosi - Sabri_Alfa : RT @JordeenFairy: ilary blasi è così infossata per guendalina tavassi - CorriereUmbria : Ilary Blasi si sbilancia e cade dallo sgabello in diretta tv #ilaryblasi #isolafamosi - drakesmamy : ilary blasi x sogni al cielo ?? #Amici21 -