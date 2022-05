Il Wall Street Journal: il Boeing 737-800 della China Eastern fatto precipitare intenzionalmente dalla cabina di pilotaggio (Di martedì 17 maggio 2022) I dati di volo registrati dalla scatola nera recuperata dall’aereo della China Eastern che si è schiantato, lo scorso marzo, indicano che qualcuno, dalla cabina di pilotaggio, ha fatto precipitare intenzionalmente il velivolo, un Boeing 737-800 con la livrea della compagnia di Pechino. La rivelazione, un vero e proprio colpo di scena, arriva dal Wall Street Journal, che cita persone a conoscenza della vicenda e, in particolare, della valutazione preliminare fatta dalle autorità statunitensi che indagano sul disastro del Boeing 737-800 della China ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) I dati di volo registratiscatola nera recuperata dall’aereoche si è schiantato, lo scorso marzo, indicano che qualcuno,di, hail velivolo, un737-800 con la livreacompagnia di Pechino. La rivelazione, un vero e proprio colpo di scena, arriva dal, che cita persone a conoscenzavicenda e, in particolare,valutazione preliminare fatta dalle autorità statunitensi che indagano sul disastro del737-800...

