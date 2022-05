Il Tottenham alza la prima Coppa Uefa

(Di martedì 17 maggio 2022) Ilvince laLanasce nella stagione 1971 -1972. Lafinale, è andata in scena il 17 maggio di cinquant’anni fa. All’andata ilha battuto il Wolverhampton per 2 a 1. Al ritorno, quindi, basta un pareggio agli “spurs” per ottenere il primo titolo della competizione continentale. E così accade. La partita termina 1 a 1 e ilpuòre al cielo la. La, quindi, finisce in Inghilterra com’erano finite le ultime tre edizioni delladelle Fiere. Per vedere la finale più di 50000 spettatori si sono recati allo stadio. Una partita che ha messo in mostra i ...

