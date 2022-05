Il Torino sta sondando Gollini e attende notizie per Praet (Di martedì 17 maggio 2022) In casa granata tiene banco la questione portiere. Stando agli ultimi rumors di mercato, visto il rendimento poco soddisfacente di Milinkovic-Savic e Berisha, il Torino sta sondando Gollini, di proprietà dell’Atalanta, di ritorno dal prestito al Tottenham. L’estremo difensore tornerà alla casa madre ma verrà ceduto visto che a Bergamo la titolarità di Musso non è in discussione. IL Torino STA sondando Gollini, MA CI SONO ALTERNATIVE? Per il club di Cairo l’ex numero uno dell’Atalanta rappresenta la prima scelta e sta cercando di studiare la formula giusta da sottoporre ai bergamaschi. Il Tottenham vanta un diritto di riscatto di circa 15 milioni che quasi sicuramente non eserciterà. La volontà del Torino sarebbe quella di spuntarla per una cifra intorno ai 10 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 17 maggio 2022) In casa granata tiene banco la questione portiere. Stando agli ultimi rumors di mercato, visto il rendimento poco soddisfacente di Milinkovic-Savic e Berisha, ilsta, di proprietà dell’Atalanta, di ritorno dal prestito al Tottenham. L’estremo difensore tornerà alla casa madre ma verrà ceduto visto che a Bergamo la titolarità di Musso non è in discussione. ILSTA, MA CI SONO ALTERNATIVE? Per il club di Cairo l’ex numero uno dell’Atalanta rappresenta la prima scelta e sta cercando di studiare la formula giusta da sottoporre ai bergamaschi. Il Tottenham vanta un diritto di riscatto di circa 15 milioni che quasi sicuramente non eserciterà. La volontà delsarebbe quella di spuntarla per una cifra intorno ai 10 ...

