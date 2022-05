Il sito della Polizia di Stato è tornato online (ma solo per l’Italia) (Di martedì 17 maggio 2022) Il sito della Polizia di Stato è di nuovo a disposizione del pubblico. Dopo oltre un giorno, infatti, sembrano risolti i problemi che si sono venuti a creare in seguito all’attacco DDoS che è Stato rivendicato dai gruppi Legion e Killnet, a scopo ritorsivo rispetto a quanto dichiarato dalle massime autorità della Polizia di Stato relativamente alle contromisure che sarebbero state prese dalle autorità italiane nel corso dell’Eurovision Song Contest, per sventare la minaccia degli stessi gruppi di hacktivisti filo-russi ai danni della manifestazione canora. Tuttavia, c’è ancora una forte limitazione da prendere in considerazione. LEGGI ANCHE > Anonymous Italia sugli attacchi di Killnet alla Polizia: «Ragazzi di 15-20 ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) Ildiè di nuovo a disposizione del pubblico. Dopo oltre un giorno, infatti, sembrano risolti i problemi che si sono venuti a creare in seguito all’attacco DDoS che èrivendicato dai gruppi Legion e Killnet, a scopo ritorsivo rispetto a quanto dichiarato dalle massime autoritàdirelativamente alle contromisure che sarebbero state prese dalle autorità italiane nel corso dell’Eurovision Song Contest, per sventare la minaccia degli stessi gruppi di hacktivisti filo-russi ai dannimanifestazione canora. Tuttavia, c’è ancora una forte limitazione da prendere in considerazione. LEGGI ANCHE > Anonymous Italia sugli attacchi di Killnet alla: «Ragazzi di 15-20 ...

