Il segretario dem Letta: "Alleanze qualunque sia la legge elettorale con la quale voteremo" (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - Da soli si perde, qualunque sia la legge elettorale. Enrico Letta mette in guardia chi, nel suo partito, nutre la speranza di spezzare l'asse con i Cinque Stelle spingendo per una riforma elettorale di tipo proporzionale. Lo fa aprendo la direzione del Partito Democratico, la prima in presenza dalla fine della pandemia. "Sono convinto che la autosufficienza non sia sintomo di forza, ma di debolezza", sottolinea. "Questa ricerca di alleanze va svolta qualunque sia la legge elettorale con la quale voteremo". Nelle scorse settimane, complice un convegno a porte chiuse organizzato negli uffici del Pd alla Camera, i big del partito si sono ritrovati attorno all'idea di un cambio in senso proporzionale. A lanciare per primo la proposta era stato ... Leggi su agi (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - Da soli si perde, qualunque sia la. Enricomette in guardia chi, nel suo partito, nutre la speranza di spezzare l'asse con i Cinque Stelle spingendo per una riformadi tipo proporzionale. Lo fa aprendo la direzione del Partito Democratico, la prima in presenza dalla fine della pandemia. "Sono convinto che la autosufficienza non sia sintomo di forza, ma di debolezza", sottolinea. "Questa ricerca di alleanze va svolta qualunque sia lacon la". Nelle scorse settimane, complice un convegno a porte chiuse organizzato negli uffici del Pd alla Camera, i big del partito si sono ritrovati attorno all'idea di un cambio in senso proporzionale. A lanciare per primo la proposta era stato ...

