Il rito cannibale di Forza Italia Lombardia | ecco chi sta con chi

non ha mai attuato una vera transizione pacifica. È sempre stata guerra di successione,tribale propiziato dal capo. Quel che sta succedendo oggi innon è diverso da quello che è successo ieri, o l'altro ieri. Semplicemente, sta avvenendo con molta più veemenza, con molta più brutalità. Riassumiamo i fatti e facciamo un passo indietro. Il ministro Gelmini si fa scappare una confidenza con Antonio Tajani, leader del partito, sul fatto che il conflitto - che esiste da anni - con Licia Ronzulli ha raggiunto livelli di guardia. La sostituzione di Massimiliano Salini, coordinatore regionale lombardo, è alle porte. Gelmini cerca una sponda e un alleato influente proprio in Antonio Tajani, che però appare scivoloso - nell'audio captato da Carmelo Caruso del Foglio - come se non sapesse nulla della ...

