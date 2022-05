Il progetto ambizioso di Elon Musk: altro che twitter… All’arrembaggio del Pianeta Rosso (Di martedì 17 maggio 2022) Elon Musk e i direttori di SpaceX sono convinti di raggiungere il Pianeta Rosso prima dei tempi previsti. L’uomo farà la sua prima passeggiata su Marte molto presto, grazie a una tecnologia sempre più avanzata che permetterà di accorciare le tempistiche previste. SpaceX ha come obiettivo Marte, e promette che presto i suoi astronauti potranno posare i piedi sul Pianeta più Rosso che ci sia. Riusciranno nell’impresa? Il mondo ha gli occhi puntati su di loro e aspetta trepidante. Presto andremo tutti su Marte – www.curiosauro.itConvinti delle loro previsioni La direttrice di Space X, Gwynne Shotwell, è la più convinta di tutti: presto l’uomo potrà passeggiare anche su Marte! Succederà a breve, perché ormai la tecnologia che si ha a disposizione lo permette. Il Pianeta ... Leggi su curiosauro (Di martedì 17 maggio 2022)e i direttori di SpaceX sono convinti di raggiungere ilprima dei tempi previsti. L’uomo farà la sua prima passeggiata su Marte molto presto, grazie a una tecnologia sempre più avanzata che permetterà di accorciare le tempistiche previste. SpaceX ha come obiettivo Marte, e promette che presto i suoi astronauti potranno posare i piedi sulpiùche ci sia. Riusciranno nell’impresa? Il mondo ha gli occhi puntati su di loro e aspetta trepidante. Presto andremo tutti su Marte – www.curiosauro.itConvinti delle loro previsioni La direttrice di Space X, Gwynne Shotwell, è la più convinta di tutti: presto l’uomo potrà passeggiare anche su Marte! Succederà a breve, perché ormai la tecnologia che si ha a disposizione lo permette. Il...

Advertising

EnormousPao : RT @MaryNewsWeb: Come fermare lo stigma della #cannabis per gli asiatici? Un progetto ambizioso, una guida al consumo consapevole tradotta… - RFanciola : Mentri i contagi continuano a diminuire, un gruppo di esperti ha incontrato politici e rappresentanti dell'economia… - legalizzas : RT @MaryNewsWeb: Come fermare lo stigma della #cannabis per gli asiatici? Un progetto ambizioso, una guida al consumo consapevole tradotta… - treccanne : RT @MaryNewsWeb: Come fermare lo stigma della #cannabis per gli asiatici? Un progetto ambizioso, una guida al consumo consapevole tradotta… - mattegeo : RT @MaryNewsWeb: Come fermare lo stigma della #cannabis per gli asiatici? Un progetto ambizioso, una guida al consumo consapevole tradotta… -