(Di martedì 17 maggio 2022) ANCONA - Ci crede. Francescoconverte il pensiero in positivo: 'È il segno che ci si comincia ad aprire sul territorio montano'. Ringrazia per quei 5,5 miliardi di euro con i quali le Ferrovie ...

Advertising

corriereadriatico.it

'Ora tocca metterlo in pratica', avverte il leader dellache, dall'isolata e appartata Fabriano, è riuscito a imporre al mondo le sue cappe. APPROFONDIMENTI IL SOSTEGNO Guerra e Covid, dalla ...Infine si produce energia navigando a vela, grazie all'che funge da dinamo. Riconvertire 570 ...il passo più importante per la nutrita lista di benefici che comporta - ha spiegato il... Il presidente di Elica Casoli: «Così potrà cambiare l’economia dell’entroterra. Adesso la messa in pratica» ANCONA - Ci crede. Francesco Casoli converte il pensiero in positivo: «È il segno che ci si comincia ad aprire sul territorio montano». Ringrazia per quei 5,5 miliardi di euro ...