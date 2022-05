Il presidente della Federgold: “possibilità concreta che l’Italia venga ripescata ai Mondiali” (Di martedì 17 maggio 2022) l’Italia è sempre più in corsa per la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022, la squadra di Roberto Mancini potrebbe sfruttare un ripescaggio. La FIFA ha comunicato ufficialmente l’apertura di un procedimento in merito all’Ecuador. Nei giorni scorsi la Federcalcio cilena aveva presentato un ricorso per il caso Byron Castillo. Secondo le accuse, il calciatore avrebbe presentato un falso certificato di nascita: non solo sarebbe nato in un’altra data rispetto a quella dichiarata, ma sarebbe anche nato in Colombia e non in Ecuador. Il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, intervenuto a ‘La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento ha fornito interessanti indicazioni: “sì, c’è una possibilità che l’Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 17 maggio 2022)è sempre più in corsa per la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022, la squadra di Roberto Mancini potrebbe sfruttare un ripescaggio. La FIFA ha comunicato ufficialmente l’apertura di un procedimento in merito all’Ecuador. Nei giorni scorsi la Federcalcio cilena aveva presentato un ricorso per il caso Byron Castillo. Secondo le accuse, il calciatore avrebbe presentato un falso certificato di nascita: non solo sarebbe nato in un’altra data rispetto a quella dichiarata, ma sarebbe anche nato in Colombia e non in Ecuador. IlFedergolf, Franco Chimenti, intervenuto a ‘La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento ha fornito interessanti indicazioni: “sì, c’è unacheper idi Qatar ...

