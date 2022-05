Il piano di Orban per stravolgere le mappe geografiche | scatta la guerra del mare | cosa può succedere

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Non solo la crisi in Ucraina, adesso salgono le tensioni anche tra Ungheria e Croazia: Viktorha deciso di rivendicare la città croata di Fiume come una sorta di risarcimento dopo lo stop dell'Unione europea al petrolio russo. Ed è bastato questo per far scoppiare lo scontro diplomatico. "I paesi che hanno uno sbocco sulpossono facilmente importare il petrolio - ha detto il premier in un discorso alla radio di stato ungherese -. Se all'Ungheria non fosse stato tolto, oggi anche noi avremmo un porto". Nel suo intervento c'è un chiaro riferimento proprio alla città di Fiume. Città che, come ricorda Italia Oggi, fino alla primamondiale era appartenuta all'impero austro-ungarico, poi è stata annessa all'Italia e in seguito alla Croazia. All'affronto diha subito risposto il ministro ...