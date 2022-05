Il nuovo PlayStation Plus arriva a giugno, quanto costa e quali giochi saranno disponibili (Di martedì 17 maggio 2022) Sony lancia la propria risposta a Microsoft e al suo Game Pass annunciando un nuovo PlayStation Plus confezionato su misura per offrire ai giocatori l’accesso a una raccolta di giochi che ruotano periodicamente, consentendo a tutti di poter giocare di più spendendo meno. «Eravamo entusiasti di essere il primo servizio di abbonamento per console a includere una serie di giochi con PlayStation Plus e di aver lanciato il primo servizio per giocare in streaming su console con PlayStation Now. A giugno, i due servizi si uniranno in un nuovo contenitore unico che offrirà una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento», scrive Sony in una nota sul blog ufficiale. LEGGI ... Leggi su gqitalia (Di martedì 17 maggio 2022) Sony lancia la propria risposta a Microsoft e al suo Game Pass annunciando unconfezionato su misura per offrire ai giocatori l’accesso a una raccolta diche ruotano periodicamente, consentendo a tutti di poter giocare di più spendendo meno. «Eravamo entusiasti di essere il primo servizio di abbonamento per console a includere una serie dicone di aver lanciato il primo servizio per giocare in streaming su console conNow. A, i due servizi si uniranno in uncontenitore unico che offrirà una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento», scrive Sony in una nota sul blog ufficiale. LEGGI ...

