Il Napoli di Maradona vince la Coppa Uefa – 17 maggio 1989 – VIDEO (Di martedì 17 maggio 2022) Il 17 maggio 1989 il Napoli di Diego Armando Maradona conquista la sua prima ed unica Coppa Uefa contro i tedeschi dello Stoccarda -VIDEO La finale di Coppa Uefa 1988-1989 fu disputata in partita d’andata e ritorno tra il Napoli di Diego Armando Maradona e lo Stoccarda del “napoletano“ Maurizio Gaudino. Entrambe le squadre alla prima finale europea: il 3 maggio 1989 si gioca a Napoli il match di andata che i partenopei si aggiudicano in rimonta, per 2-1, con un gol del pibe de oro su rigore ed una reta di Careca sul finale. Accadde oggi, 17 maggio 1989, il match di ritorno a Stoccarda ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Il 17ildi Diego Armandoconquista la sua prima ed unicacontro i tedeschi dello Stoccarda -La finale di1988-fu disputata in partita d’andata e ritorno tra ildi Diego Armandoe lo Stoccarda del “napoletano“ Maurizio Gaudino. Entrambe le squadre alla prima finale europea: il 3si gioca ail match di andata che i partenopei si aggiudicano in rimonta, per 2-1, con un gol del pibe de oro su rigore ed una reta di Careca sul finale. Accadde oggi, 17, il match di ritorno a Stoccarda ...

