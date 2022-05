Il Milan prepara con merito la festa scudetto. Juventus: fischi per Agnelli nel giorno dei rumors su Pogba. Le ultime sul mercato del Napoli. (Di martedì 17 maggio 2022) Zero sorprese intorno alla corsa scudetto a 90 minuti dalla fine del campionato. No news, good news questa volta, perché Milan e Inter onorano alla grande il loro ritorno al calcio d’elite dopo troppi anni bui che avevano illuso la Juventus di essere una grande squadra ed un grande club. Milan e Inter a 2 punti di distanza, scudetto che sta per finire sulla maglia dei rossoneri salvo sorprese perché la formazione di Pioli sta bene, ha travolto con merito l’Atalanta e non le sarà troppo complicato battere o pareggiare in tasferta un Sassuolo con la pancia piena: difficile prevedere uno stop dei rossoneri, trascinati da un Hernandez con il turbo. ALL’ULTIMO RESPIRO Ma dentro a questa irresistibile corsa scudetto, sta alla grande anche l’Inter, dominante a Cagliari con ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022) Zero sorprese intorno alla corsaa 90 minuti dalla fine del campionato. No news, good news questa volta, perchée Inter onorano alla grande il loro ritorno al calcio d’elite dopo troppi anni bui che avevano illuso ladi essere una grande squadra ed un grande club.e Inter a 2 punti di distanza,che sta per finire sulla maglia dei rossoneri salvo sorprese perché la formazione di Pioli sta bene, ha travolto conl’Atalanta e non le sarà troppo complicato battere o pareggiare in tasferta un Sassuolo con la pancia piena: difficile prevedere uno stop dei rossoneri, trascinati da un Hernandez con il turbo. ALL’ULTIMO RESPIRO Ma dentro a questa irresistibile corsa, sta alla grande anche l’Inter, dominante a Cagliari con ...

