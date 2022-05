Il Milan avverte i tifosi: «Non venite a Reggio Emilia senza biglietto» (Di martedì 17 maggio 2022) . La nota del club rossonero SASSUOLO-Milan: NOTA PER I tifosiRicordiamo ai Milanisti sprovvisti di biglietto di non mettersi in viaggio e di non presentarsi al MAPEI Stadium Domenica sera, 22 maggio 2022, il Milan tornerà in campo per l’ultima giornata di Serie A per affrontare in trasferta il Sassuolo, con calcio d’inizio al MAPEI Stadium alle 18.00. Come accaduto per le ultime trasferte contro Lazio e Verona, saranno tantissimi i sostenitori rossoneri che riempiranno lo stadio di Reggio Emilia, ed è per questo motivo che AC Milan desidera ricordare ai tifosi sprovvisti di biglietto di non mettersi in viaggio e di non presentarsi senza titolo d’accesso al MAPEI Stadium. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) . La nota del club rossonero SASSUOLO-: NOTA PER IRicordiamo aiisti sprovvisti didi non mettersi in viaggio e di non presentarsi al MAPEI Stadium Domenica sera, 22 maggio 2022, iltornerà in campo per l’ultima giornata di Serie A per affrontare in trasferta il Sassuolo, con calcio d’inizio al MAPEI Stadium alle 18.00. Come accaduto per le ultime trasferte contro Lazio e Verona, saranno tantissimi i sostenitori rossoneri che riempiranno lo stadio di, ed è per questo motivo che ACdesidera ricordare aisprovvisti didi non mettersi in viaggio e di non presentarsititolo d’accesso al MAPEI Stadium. L'articolo proviene ...

