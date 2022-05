Il maglioncino bon ton ha sempre il suo fascino E può diventare persino sensuale

(Di martedì 17 maggio 2022) Un capo romantico, che riporta subito all’infanzia: il micro cardigan con i bottoncini. Spesso realizzato a mano da nonne abili con il lavoro a maglia, finito ben presto nel dimenticatoio una volta passata la maggiore età. Eppure oggi questo capo semplice e bon ton è tra i più gettonati in passerella e sui profili Instagram: un pezzo dalantico, da indossare in modo tutto nuovo. Il cardigan corto elegante sulla passerella di Markarian PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Il look del giorno: come abbinare maxi maglione e gonna midi? Dove l’abbiamo visto In cotone, liscio o lavorato a intarsio, proprio come quello di una bambola. Le maniche, lunghe fino ai polsi e leggermente ariose, la lunghezza appena sopra l’ombelico, il colore leggero e ...

bonculture

... in perfetta sincronia cromatica con il- by Ralph Lauren - indossato. Le nuove ... il suo stile, dicono gli esperti di Buckhingam Palace, è già impeccabile eton come quello di mamma ...La giacca di pelle, meglio se chiodo over (Chiara Ferragni docet) e il- ton (in puro stile Miuccia Prada), meglio se a collo alto o in versione polo. Leggi anche › Quella ... Lana Turner, salvata dalla figlia che uccise a coltellate il gangster Johnny Stompanato per difenderla