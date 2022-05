“Il loro pacco…”. All’Isola dei Famosi occhi puntati sui due naufraghi. E anche Ilary nota (Di martedì 17 maggio 2022) All’Isola dei Famosi sono sbarcati due nuovi naufraghi: si tratta di Gennaro Auletto e Luca Daffrè, che sono stati soprannominati da Ilary Blasi “I guappissimi”. I due modelli dai fisici statuari si presentano in maniera spavalda pronti a essere protagonisti. Arrivano sulla spiaggia vengono accolti dagli altri naufraghi. “Sono due bocche da sfamare” dice subito Carmen Di Pietro visibilmente preoccupata, mentre Lory Del Santo apprezza: “Avete scelto bene, complimenti!”. “Sono consapevole di essere un bel ragazzo, sull’Isola ci sono delle belle ragazze. Mai dire mai” dice Luca Daffrè che, a quanto pare, non si tirerebbe indietro di fronte ad una conoscenza sull’Isola dei Famosi. Ma non è tutto, è anche convinto di poter essere un vero e proprio leader: “Mi sento di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022)deisono sbarcati due nuovi: si tratta di Gennaro Auletto e Luca Daffrè, che sono stati soprannominati daBlasi “I guappissimi”. I due modelli dai fisici statuari si presentano in maniera spavalda pronti a essere protagonisti. Arrivano sulla spiaggia vengono accolti dagli altri. “Sono due bocche da sfamare” dice subito Carmen Di Pietro visibilmente preoccupata, mentre Lory Del Santo apprezza: “Avete scelto bene, complimenti!”. “Sono consapevole di essere un bel ragazzo, sull’Isola ci sono delle belle ragazze. Mai dire mai” dice Luca Daffrè che, a quanto pare, non si tirerebbe indietro di fronte ad una conoscenza sull’Isola dei. Ma non è tutto, èconvinto di poter essere un vero e proprio leader: “Mi sento di ...

