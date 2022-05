Il Liverpool non molla: ribalta il Southampton ed è a - 1 dal City. Decisivi gli ultimi 90' (Di martedì 17 maggio 2022) Il Liverpool non molla. La squadra di Klopp vince 2 - 1 in rimonta sul campo del Southampton e resta in corsa per la Premier League. Quando manca una sola giornata, i Reds hanno 89 punti contro i 90 ... Leggi su gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) Ilnon. La squadra di Klopp vince 2 - 1 in rimonta sul campo dele resta in corsa per la Premier League. Quando manca una sola giornata, i Reds hanno 89 punti contro i 90 ...

