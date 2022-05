(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – La squadra è stata composta, il dado è tratto e comincia la rincorsa alla poltrona di primo cittadino di. Il cammino, per Massimiliano, candidato con la lista n.1 ‘Aper’, è cominciato con un po’ di anticipo. Mettere insieme le idee e trovare le persone giuste per fare in modo di avere un percorso condiviso ma, soprattutto, di trovare i compagni di viaggio giusti per il completamento del percorso. L’obiettivo, ovviamente, è la vittoria. Scalzare Parisi e dare aria nuova al centro sannita “Una mano tesa. Questo – è espresso in un manifesto che tappezzerà la cittadina – è ciò che sto ricevendo con maggiore frequenza in questo periodo di campagna elettorale. Ed è la risposta, o meglio la conferma, al fatto che devo proseguire ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Gruppo 'A #Limatola per #Limatola' lancia la volata per #Marotta #Sindaco ** -

NTR24

... Tommy Ubaldini, scivolato al penultimo giro sul circuito di, quando era in lotta per posizioni che contano. Filippo Ferretti prosegue la corsa in testa alla classifica del CIVM,E2SH/...Nei restanti comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ilche fa capo a Noi di ... rilevano Pimonte nel napoletano, Teano, Portico, Recale, Vairano Patenora nel casertano,, ... Limatola, Marotta punta sulla cultura e sulla creazione di una Biblioteca Comunale Sfortunato, invece, Tommy Ubaldini, scivolato al penultimo giro sul circuito di Limatola, quando era in lotta per posizioni che contano. Filippo Ferretti prosegue la corsa in testa alla classifica del ...“La crescita culturale è fondamentale per il benessere di ogni comunità e, pertanto, punto focale e preminente è la collaborazione con tutti gli organismi culturali, Scuole e Associazioni, per la crea ...