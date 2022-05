Il figlio di Andreotti: “vidi piangere mio padre quando trovarono il corpo di Aldo Moro” (Di martedì 17 maggio 2022) “Ho visto piangere mio padre solo due volte: quando morì mia nonna e il giorno in cui venne rinvenuto il corpo di Moro“: commentando in un’intervista all’Adnkronos le anticipazioni sulla serie “Esterno notte“, presentata ieri al Festival del Cinema di Cannes, e nella quale il regista Marco Bellocchio fa emergere – nella rappresentazione dei 55 giorni del sequestro, della prigionia e all’esecuzione di Aldo Moro – il cinismo di Giulio Andreotti, il figlio del 7 volte presidente del Consiglio, cerca di restituire un profilo diverso del padre. Proprio a partire dalla vicenda Moro. “Naturalmente il film non l’ho visto e penso che non lo andrò a vedere. Se anche stavolta il regista Marco Bellocchio ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) “Ho vistomiosolo due volte:morì mia nonna e il giorno in cui venne rinvenuto ildi“: commentando in un’intervista all’Adnkronos le anticipazioni sulla serie “Esterno notte“, presentata ieri al Festival del Cinema di Cannes, e nella quale il regista Marco Bellocchio fa emergere – nella rappresentazione dei 55 giorni del sequestro, della prigionia e all’esecuzione di– il cinismo di Giulio, ildel 7 volte presidente del Consiglio, cerca di restituire un profilo diverso del. Proprio a partire dalla vicenda. “Naturalmente il film non l’ho visto e penso che non lo andrò a vedere. Se anche stavolta il regista Marco Bellocchio ha ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il figlio di Andreotti: “vidi piangere mio padre quando trovarono il corpo di Aldo Moro” - rabbyb1 : @matteosalvinimi Lascia sta hai già dato…(nn si fidano più).Ma che vuoi essere come Andreotti? Faccio un figlio ad… - santandreadc : RT @frabarraco: Era ed è stato un gran figlio di .. tra lui e Andreotti fecero sostituire il presidente tunisino Bourghiba per mettere quel… - Ursulinabella : RT @frabarraco: Era ed è stato un gran figlio di .. tra lui e Andreotti fecero sostituire il presidente tunisino Bourghiba per mettere quel… - Giogio47658624 : RT @frabarraco: Era ed è stato un gran figlio di .. tra lui e Andreotti fecero sostituire il presidente tunisino Bourghiba per mettere quel… -