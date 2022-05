Il disastro aereo avvenuto nel sud della Cina a marzo sarebbe stato causato intenzionalmente | scrive il Wall Street Journal

Advertising

Quello del Boeing China Eastern precipitato in Cina lo scorso 21 marzo con a bordo 123 passeggeri e nove componenti dell'equipaggio non fu un incidentema unprovocato intenzionalmente. È quanto è emerso dalle prime indicazioni venute fuori dall'esame delle scatole nere del veicolo. Non è ancora chiaro se l'sia stato fatto ...E' quanto risulterebbe dai dati di volo registrati dalla scatola nera recuperata dal luogo delche ha ucciso 132 persone. Non è chiaro se l'incidente sia stato causato per scelta di ...Qualcuno nella cabina di pilotaggio ha fatto schiantare intenzionalmente il Boeing 737-800 della China Eastern precipitato lo scorso marzo. E' quanto risulterebbe dai dati di volo ...Il volo MU-5735 era decollato dall'aeroporto di Kunming Changshui ed era diretto a Guangzhou, il capoluogo del Guangdong Il Boeing della China Eastern, schiantatosi al suolo in Cina il 21 marzo scorso ...