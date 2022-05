Il direttore del Salone del Libro e gli insulti sessisti a Melissa P | questa sera a Striscia la Notizia

(Di martedì 17 maggio 2022) Ildeldel, Nicola Lagioia, rivolgevolgari eP.nel nuovo appuntamento dila. Ildeldele queglivolgari aP Nonostante la volgarità deglirivolti aP, ildeldelnon perde il posto. «Con lei c’è una sola cosa da fare. La prendi. La metti a novanta appoggiata a un tavolo. Poi prendi Lolita di Nabokov. Strappi le pagine. Gliele infili una per una nel culo. Dopo un po’, per osmosi, ...

Advertising

tvdellosport : ?? BOLOGNA, SARTORI SARÀ IL NUOVO DS È Giovanni Sartori la scelta di Saputo per il ruolo di nuovo direttore sporti… - marcotravaglio : UN SEGRETARIO NATO Sui migliori giornaloni si legge che l’ad della Rai Fuortes e il direttore del Tg3 Orfeo, entram… - RaiNews : #Terremoto a #Firenze. Che cosa sta accadendo negli ultimi giorni sul territorio toscano?L'analisi del sismologo Ca… - schele76 : RT @OttoemezzoTW: Gli ospiti questa sera di #ottoemezzo sono @pbersani di @articoloUnoMDP, il direttore del @fattoquotidiano @marcotravagli… - OperaSpaziale : #Urania Il Ciclo della Cultura di Iain Banks: l'Introduzione del direttore Franco Forte -

Ilesecutivo dell'EUAA ha inoltre incontrato il CapoDipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, il Prefetto Francesca Ferrandino, con la quale ha parlato delle sfide che l'..."Il nostro Everest ora è una vittoria per l'Ucraina sulle forzemale", dichiara Ilya Kenigshtein,dell'azienda Creative States, che avrebbe dovuto partecipare alla missione, salvo ..."Siamo fermamente convinti che il riscatto della Calabria passi anche dal cambio dei registri con cui viene narrata la nostra terra, dentro e fuori i nostri confini; vogliamo toglierci di dosso, con l ...Ultimo interrogatorio prima della decisione del gip sulla sospensione dal servizio chiesta dalla Procura per i docenti universitari accusati di aver truccato concorsi e selezioni pubbliche per ...