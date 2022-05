Il ct della Polonia: «Lewandowski mi ha detto che potrebbe lasciare il Bayern Monaco» (Di martedì 17 maggio 2022) «In una conversazione con me, Lewa mi ha detto che c’è la possibilità che se ne vada, che lasci il Bayern. Quello tedesco è un grande club, ma mi piacerebbe se andasse al Barcellona, ??sarebbe bello avere un polacco lì» Sono le parole del Ct della Polonia Michniewicz sul futuro di Robert Lewandowski, quanto mai in bilico. Le riporta Sport.es. Il poderoso attaccante, al centro di numerose voci di mercato, raggiungerà tra poche settimane la sua Nazionale in ritiro e giocherà le partite di Nations League del 1, 8, 11 e 14 giugno contro Galles, Belgio, Olanda e ancora Belgio. Intanto, a Barcellona sognano il suo arrivo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) «In una conversazione con me, Lewa mi hache c’è la possibilità che se ne vada, che lasci il. Quello tedesco è un grande club, ma mi piacerebbe se andasse al Barcellona, ??sarebbe bello avere un polacco lì» Sono le parole del CtMichniewicz sul futuro di Robert, quanto mai in bilico. Le riporta Sport.es. Il poderoso attaccante, al centro di numerose voci di mercato, raggiungerà tra poche settimane la sua Nazionale in ritiro e giocherà le partite di Nations League del 1, 8, 11 e 14 giugno contro Galles, Belgio, Olanda e ancora Belgio. Intanto, a Barcellona sognano il suo arrivo. L'articolo ilNapolista.

