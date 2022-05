Il caso Fontana dimostra l'uso spregiudicato della giustizia (Di martedì 17 maggio 2022) Il governatore lombardo Attilio Fontana, dopo due anni di gogna mediatica, è stato prosciolto dall'accusa di frode in pubbliche forniture. La storia dei camici, che il cognato di Fontana propone prima in vendita e poi come regalo, si sviluppa in piena pandemia sollevando un polverio vistoso di tipo giudiziario con lo scopo di criminalizzare l'operato del vertice politico della regione lombarda. Alcuni giornali hanno speculato sulla vicenda, soprattutto i veterani del giustizialismo, gonfiandola nell'intento di fabbricare una sorta di anticipazione della condanna. In spregio alla presunzione di innocenza, che è un principio cardine dello Stato di diritto, si è costruita una retorica colpevolista secondo lo schema inveterato per cui alla sola iscrizione nel registro degli indagati corrisponde la condanna ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Il governatore lombardo Attilio, dopo due anni di gogna mediatica, è stato prosciolto dall'accusa di frode in pubbliche forniture. La storia dei camici, che il cognato dipropone prima in vendita e poi come regalo, si sviluppa in piena pandemia sollevando un polverio vistoso di tipo giudiziario con lo scopo di criminalizzare l'operato del vertice politicoregione lombarda. Alcuni giornali hanno speculato sulla vicenda, soprattutto i veterani dellismo, gonfiandola nell'intento di fabbricare una sorta di anticipazionecondanna. In spregio alla presunzione di innocenza, che è un principio cardine dello Stato di diritto, si è costruita una retorica colpevolista secondo lo schema inveterato per cui alla sola iscrizione nel registro degli indagati corrisponde la condanna ...

