Il calciatore diciassettenne della serie B inglese che ha fatto coming out (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - Una pietra miliare nella lotta all'omofobia nel calcio: così l'Inghilterra ha salutato il 'coming out' di Jake Daniels, l'attaccante 17enne del Blackpool che in un'intervista tv ha rivelato di essere omosessuale appena una settimana dopo il suo esordio tra i professionisti nella Championship, la serie B inglese. "Sara' accettato dalla stragrande maggioranza ed è una strada che ora molti seguiranno", ha assicurato Gary Lineker, l'ex attaccante dell'Inghilterra ora commentatore tv. L'ultimo calciatore professionistra inglese in attività a rendere pubblica la sua omosessualità era stato il bisessuale Justin Fashanu nel 1990, ma in quel momento era già passato al settore dilettantistico. Otto anni più tardi Fashanu si suicidò, schiacciato dal peso di un'inchiesta per essersi inventato relazioni con ...

