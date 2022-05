Il bollettino Covid di oggi 17 maggio 2022 | i dati su nuovi casi | ricoveri e decessi

(Di martedì 17 maggio 2022) Coronavirus, idimartedì 17. Intorno alle 17 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri deldel ministero della Salute sue ospedalizzati. ...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (17 MAGGIO 2022) Ecco l’aggiornamento??… - SkyTG24 : Covid #Piemonte, il bollettino: 2.738 nuovi casi. I ricoveri sono 553 - Aostaoggi : Bollettino Covid del 17 maggio: 81 nuovi positivi e 74 guariti - CDNewsCalabria : Covid-19. Bollettino Regione Calabria: +1.624 positivi rispetto a ieri - ptvtelenostra : COVID-19. IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE: 5.291 I POSITIVI DEL GIORNO IN CAMPANIA - -

Sky Tg24

In allegato, ildi aggiornamento- 19 di martedì 17 maggio 2022....Venezia Giulia su un totale di 8.386 test e tamponi sono state riscontrate 730 positività al. ... Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nelquotidiano. Si ... Covid, le news. Bollettino: 13.668 casi e 102 decessi. Tasso di positività al 13% Il bollettino di aggiornamento del contagio dell'azienda sanitaria Ulss 5 informa che sono 127 le nuove positività di residenti in Polesine rilevate su 3.105 tamponi eseguiti in provincia tra ...La Regione ha diffuso il bollettino di aggiornamento del 17 maggio sulla situazione del Covid-19 in Valle d'Aosta. Il report segnala 81 nuovi casi positivi e 74 guariti dal virus oltre a 1.085 tamponi ...