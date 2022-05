Il battaglione Azov venga riconosciuto come “organizzazione terroristica”. “Abbiano l’ergastolo” (Di martedì 17 maggio 2022) Il procuratore generale della Russia ha chiesto alla Corte Suprema di riconoscere il battaglione Azov come "organizzazione terroristica". Lo scrive l'agenzia Interfax citando il sito del ministero della Giustizia. La Corte Suprema si riunirà per discutere il caso il 26 maggio. Intanto, la Duma russa potrebbe vietare lo scambio di prigionieri di guerra russi con i combattenti del battaglione Azov sgomberati dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Secondo l'agenzia di stampa russa Tass, il presidente della Duma, Viacheslav Volodin, ha dichiarato che i "criminali nazisti" non dovrebbero essere oggetto di scambio.Per il deputato della Duma russa, Sultan Khamzaev, coloro che erano nel territorio dello stabilimento Azovstal e si sono arresi ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 maggio 2022) Il procuratore generale della Russia ha chiesto alla Corte Suprema di riconoscere il". Lo scrive l'agenzia Interfax citando il sito del ministero della Giustizia. La Corte Suprema si riunirà per discutere il caso il 26 maggio. Intanto, la Duma russa potrebbe vietare lo scambio di prigionieri di guerra russi con i combattenti delsgomberati dall'acciaieriastal di Mariupol. Secondo l'agenzia di stampa russa Tass, il presidente della Duma, Viacheslav Volodin, ha dichiarato che i "criminali nazisti" non dovrebbero essere oggetto di scambio.Per il deputato della Duma russa, Sultan Khamzaev, coloro che erano nel territorio dello stabilimentostal e si sono arresi ...

Advertising

reportrai3 : Nella lotta contro i separatisti è arrivato anche da gruppi nazionalist, come il battaglione Azov. A finanziare que… - TgLa7 : ??#Azovstal: i militari del battaglione Azov pronti a obbedire all'ordine di #evacuazione dall'acciaieria per salvar… - DavidPuente : 1/ Per accusarmi di aver diffuso una 'fake news' dimostrano di saperle creare. Chi mi accusa fa intendere che il ba… - capitanharlcok : Il battaglione #Azov ad #Azovstal si è arreso ed alcuni militari ucraini feriti sono usciti per essere soccorsi. N… - GPTurchi : RT @valy_s: Continua la resa (che l’ #Ucraina chiama “evacuazione” per propaganda) dei militari da #Azovstal. Una parte di questi militari… -