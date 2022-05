Il battaglione Azov si è arreso: gli “eroi” di Zelensky scambiati con i prigionieri russi (video) (Di martedì 17 maggio 2022) Sono usciti stanotte, in 260, molti dei quali feriti, almeno una cinquantina. Gli “eroi” di Zelensky hanno deciso di eseguire l’ordine di evacuazione dall’acciaieria Azovstal, che procede anche in queste ore. “Si continua a lavorare per completare l’operazione” ha scritto su Telegram la viceministra della Difesa ucraina Hanna Maliar, annunciando che i militari gravemente feriti sono 53. “Tutti i soldati dovranno essere riportati sul territorio controllato dall’Ucraina seguendo la procedura di scambio” sottolinea, parlando del corridoio umanitario nel centro abitato Olenivka sotto il controllo russo. I militari, riferisce lo Stato Maggiore di Kiev, vengono portati nelle zone sotto il controllo ucraino. Ma i dubbi restano. Il battaglione Azov “scambiato” con i prigionieri ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) Sono usciti stanotte, in 260, molti dei quali feriti, almeno una cinquantina. Gli “” dihanno deciso di eseguire l’ordine di evacuazione dall’acciaieriastal, che procede anche in queste ore. “Si continua a lavorare per completare l’operazione” ha scritto su Telegram la viceministra della Difesa ucraina Hanna Maliar, annunciando che i militari gravemente feriti sono 53. “Tutti i soldati dovranno essere riportati sul territorio controllato dall’Ucraina seguendo la procedura di scambio” sottolinea, parlando del corridoio umanitario nel centro abitato Olenivka sotto il controllo russo. I militari, riferisce lo Stato Maggiore di Kiev, vengono portati nelle zone sotto il controllo ucraino. Ma i dubbi restano. Il“scambiato” con i...

