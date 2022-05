Il 13enne ferito alla schiena con un’arma da taglio in classe a Melito di Napoli (Di martedì 17 maggio 2022) Aggressione con arma da taglio nella scuola media “Marino Guardano” di Melito, nel Napoletano: intorno all’ora di pranzo, un giovanissimo studente di 13 anni è stato ferito alla schiena con un’arma non ancora identificata, potrebbe trattarsi di un coltello o di un taglierino, probabilmente da un compagno di classe. A prestare i primi soccorsi al ragazzino è stata l’insegnante, che ha prontamente avvertito anche i genitori. È stato medicato all’Ospedale Santobono di Napoli, gli sono stati applicati tre punti di sutura: fonti della struttura confermano che si tratta di una ferita “lieve”, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Si esclude comunque che il giovane sia in pericolo di vita. Lo scorso marzo, nello stesso istituto, una bambina di 11 anni ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Aggressione con arma danella scuola media “Marino Guardano” di, nel Napoletano: intorno all’ora di pranzo, un giovanissimo studente di 13 anni è statoconnon ancora identificata, potrebbe trattarsi di un coltello o di un taglierino, probabilmente da un compagno di. A prestare i primi soccorsi al ragazzino è stata l’insegnante, che ha prontamente avvertito anche i genitori. È stato medicato all’Ospedale Santobono di, gli sono stati applicati tre punti di sutura: fonti della struttura confermano che si tratta di una ferita “lieve”, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Si esclude comunque che il giovane sia in pericolo di vita. Lo scorso marzo, nello stesso istituto, una bambina di 11 anni ...

