I tifosi della Sampdoria organizzano il funerale al Genoa: lo sfottò per la retrocessione | VIDEO (Di martedì 17 maggio 2022) La stagione del Genoa è ormai agli sgoccioli, i rossoblu non sono riusciti ad evitare la retrocessione. Il rendimento della squadra è stato negativo, nonostante il cambio di passo con l'arrivo in panchina dell'allenatore Blessin. L'ultima partita contro il Napoli è stata fatale, il Genoa ha perso con il netto risultato di 3-0. I rivali storici della Sampdoria sono riusciti a conquistare la salvezza. La squadra era già sicura della permanenza in massima categoria, contro la Fiorentina è arrivata una bellissima vittoria con il risultato di 4-1. Sui social sono diventati virali alcuni VIDEO, i tifosi blucerchiati hanno organizzato il funerale del Genoa ed è scattata la festa per le vie ...

