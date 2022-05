I tifosi del Liverpool fischiano l’inno inglese, e il Governo se la prende con Klopp che li difende (Di martedì 17 maggio 2022) Non è la prima volta che i tifosi del Liverpool fischiano l’inno inglese. L’hanno rifatto alla finale di FA Cup. Klopp ha ricordato che c’è un motivo, se accade. E Downing Street l’ha presa malissimo. Klopp ha difeso i tifosi definendoli “persone meravigliose” dopo che i parlamentari inglesi avevano preso a criticare duramente quella parte di spettatori che aveva deriso il duca di Cambridge prima del calcio d’inizio a Wembley, e poi fischiato l’inno: “So che la nostra gente non lo farebbe a meno che non ci sia una ragione per questo…”, ha detto. Al portavoce ufficiale del Primo Ministro è stato chiesto se Klopp avesse ragione. “No”, è stata la risposta secca. E’ stato “un vero peccato”, ha aggiunto. I fischi sono ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Non è la prima volta che idel. L’hanno rifatto alla finale di FA Cup.ha ricordato che c’è un motivo, se accade. E Downing Street l’ha presa malissimo.ha difeso idefinendoli “persone meravigliose” dopo che i parlamentari inglesi avevano preso a criticare duramente quella parte di spettatori che aveva deriso il duca di Cambridge prima del calcio d’inizio a Wembley, e poi fischiato: “So che la nostra gente non lo farebbe a meno che non ci sia una ragione per questo…”, ha detto. Al portavoce ufficiale del Primo Ministro è stato chiesto seavesse ragione. “No”, è stata la risposta secca. E’ stato “un vero peccato”, ha aggiunto. I fischi sono ...

