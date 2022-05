I segreti che gli scienziati ci nascondono: super ibrido tra scimmia e uomo – forse ci sono riusciti (Di martedì 17 maggio 2022) Un laboratorio segreto avrebbe lavorato all’insaputa del mondo ad un progetto per ‘umanizzare’ una scimmia e creare dei super-soldati. I progetti, continuati per diversi anni, avevano come scopo quello di creare degli animali ibridi con una intelligenza poco sviluppata ma con una forza immensa, insieme ad altre due caratteristiche: essere resistenti e immuni alla fame. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, il mondo scientifico è stato letteralmente scosso due settimane or sono dopo la scoperta di una misteriosa ‘scimmia ibrida’, la quale possiede il DNA di due differenti specie. La creatura è stata avvistata nel Borneo Malesiano, vicino il fiume Kinabatangan. Qualche decennio fa si è tentato di creare una creatura che fosse un misto tra umano e altre specie animali, per rifornire di soldati le ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 17 maggio 2022) Un laboratorio segreto avrebbe lavorato all’insaputa del mondo ad un progetto per ‘umanizzare’ unae creare dei-soldati. I progetti, continuati per diversi anni, avevano come scopo quello di creare degli animali ibridi con una intelligenza poco sviluppata ma con una forza immensa, insieme ad altre due caratteristiche: essere resistenti e immuni alla fame. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, il mondo scientifico è stato letteralmente scosso due settimane ordopo la scoperta di una misteriosa ‘ibrida’, la quale possiede il DNA di due differenti specie. La creatura è stata avvistata nel Borneo Malesiano, vicino il fiume Kinabatangan. Qualche decennio fa si è tentato di creare una creatura che fosse un misto tra umano e altre specie animali, per rifornire di soldati le ...

