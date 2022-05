I Santi di Martedì 17 Maggio 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) San PASQUALE BAYLON Religioso dei Frati Minori Torre Hermosa, Spagna, 16 Maggio 1540 – Villarreal, Spagna, 17 Maggio 1592Nacque il 16 Maggio 1540, nel giorno di Pentecoste, a Torre Hermosa, in Aragona. Di umili origini, sin da piccolo venne avviato al pascolo delle greggi. Durante il lavoro si isolava spesso per pregare. A 18 anni chiese di essere ammesso nel convento dei francescani Alcantarini di Santa Maria di Loreto, da cui venne respinto, forse per la giovane età. Tuttavia non si perse d’animo, venendo ammesso al noviziato il 2 febbraio1564. L’anno successivo, emise la solenne professione come «fratello laico»…www.Santiebeati.it/dettaglio/53550 Santa GIULIA SALZANO Vergine, fondatrice Santa Maria Capua Vetere, Caserta, 13 ottobre 1846 – Casoria, Napoli, 17 Maggio 1929Giulia Salzano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) San PASQUALE BAYLON Religioso dei Frati Minori Torre Hermosa, Spagna, 161540 – Villarreal, Spagna, 171592Nacque il 161540, nel giorno di Pentecoste, a Torre Hermosa, in Aragona. Di umili origini, sin da piccolo venne avviato al pascolo delle greggi. Durante il lavoro si isolava spesso per pregare. A 18 anni chiese di essere ammesso nel convento dei francescani Alcantarini di Santa Maria di Loreto, da cui venne respinto, forse per la giovane età. Tuttavia non si perse d’animo, venendo ammesso al noviziato il 2 febbraio1564. L’anno successivo, emise la solenne professione come «fratello laico»…www.ebeati.it/dettaglio/53550 Santa GIULIA SALZANO Vergine, fondatrice Santa Maria Capua Vetere, Caserta, 13 ottobre 1846 – Casoria, Napoli, 171929Giulia Salzano ...

