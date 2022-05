I cinque migliori titoli del Ftse Mib, svetta Nexi (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Nexi è maglia rosa della Borsa di Milano, che chiude la giornata con un deciso rialzo (+1,12%) dopo una serie di sedute fiacche. Il gruppo dei pagamenti digitali archivia gli scambi in progresso del 4,19% a 8,96 euro. Gli altri quattro titoli più comprati nella giornata sono Unipol (+3,3%), Iveco (+3,2%), Banco Bpm (+3,04%) e Stmicroelectronics (+2,66%). In controtendenza, in fondo al paniere, si trovano Hera, che chiude a 3,4 euro (-1,65%) e Diasorin (-1,25%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) –è maglia rosa della Borsa di Milano, che chiude la giornata con un deciso rialzo (+1,12%) dopo una serie di sedute fiacche. Il gruppo dei pagamenti digitali archivia gli scambi in progresso del 4,19% a 8,96 euro. Gli altri quattropiù comprati nella giornata sono Unipol (+3,3%), Iveco (+3,2%), Banco Bpm (+3,04%) e Stmicroelectronics (+2,66%). In controtendenza, in fondo al paniere, si trovano Hera, che chiude a 3,4 euro (-1,65%) e Diasorin (-1,25%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

