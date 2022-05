Hockey ghiaccio, Mondiali maschili 2022: 1-2 tra Italia e Danimarca, terza sconfitta consecutiva per gli azzurri (Di martedì 17 maggio 2022) Termina 1-2 il match tra Italia e Danimarca, match valevole per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. Un grande successo per la Danimarca quello ottenuto alla Nokia Arena di Tampere, che permette ai danesi di vincere la loro seconda partita nel girone. La partita viene decisa dai gol di Nikolaj Ehlers e Mathias Bau per la Danimarca, mentre è di Alex Petan la segnatura Italiana. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita è la Danimarca a prendere subito in mano la partita, cercando subito di sbloccare la partita. Diversi, infatti, sono i tentativi dei danesi per sorprendere il portiere azzurro Bernard, ma l’Italia tiene bene e resiste ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Termina 1-2 il match tra, match valevole per lagiornata del gruppo A deidisu. Un grande successo per laquello ottenuto alla Nokia Arena di Tampere, che permette ai danesi di vincere la loro seconda partita nel girone. La partita viene decisa dai gol di Nikolaj Ehlers e Mathias Bau per la, mentre è di Alex Petan la segnaturana. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita è laa prendere subito in mano la partita, cercando subito di sbloccare la partita. Diversi, infatti, sono i tentativi dei danesi per sorprendere il portiere azzurro Bernard, ma l’tiene bene e resiste ...

