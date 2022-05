Hockey ghiaccio, Italia-Danimarca oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Il programma, l’orario e la diretta streaming di Italia-Danimarca, match valido per i Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. Terzo appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo questo pomeriggio, martedì 17 maggio, a partire dalle ore 15.20. Non è prevista una copertura tv. Le partite potranno essere seguite sul canale YouTube di IIHF. IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’Italia RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Il programma, l’e ladi, match valido per idisu. Terzo appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo questo pomeriggio, martedì 17 maggio, a partire dalle ore 15.20. Non è prevista una copertura tv. Le partite potranno essere seguite sul canale YouTube di IIHF. IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

Advertising

OA_Sport : Continuano i Mondiali di hockey su ghiaccio: Italia-Danimarca è il piatto forte di oggi - UfficialeY : Iniziato Hockey ?????? Mondiale Su Ghiaccio in corso si Svolge in Finlandia ???? Italia e in Gruppo A ???? Sostenete Squ… - zazoomblog : Hockey ghiaccio Mondiali 2022: terza vittoria per la Finlandia Germania di misura sulla Francia - #Hockey #ghiaccio… - sportface2016 : #Hockey su ghiaccio, Mondiali 2022: terza vittoria per la #Finladia, #Germania di misura sulla #Francia - sportface2016 : Mondiali di Hockey 2022: l’#Italia sfida la #Danimarca, Ireland: “Fondamentale continuare a crescere” -