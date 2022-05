Ho Mobile ecco le nuove 4 pazzesche promozioni a partire €7,99 che tutti vogliono (Di martedì 17 maggio 2022) Ho Mobile ha attivato quattro nuove tariffe in promo davvero interessanti. A partire dalla giornata di ieri, lunedì 16 maggio 2022, la compagnia telefonica virtuale ha messo in campo quattro inediti pacchetti che contano su un costo contenuto e un’ottima offerta. ho. Mobile, 17/5/2022 – Computermagazine.itSi parte da 7.99 euro per arrivare fino a 9.99 euro, e ora vi spieghiamo tutto nel dettaglio. La prima cosa da sapere è che si tratta di offerta ricaricabili, attivabili fino a eventuale nuova comunicazione, e che prevedono tutte un numero di gigabyte per la navigazione Mobile, oltre a minuti illimitati e sms illimitati verso tutti i numeri nazionali. La prima è ho. 7,99 e prevede 150 giga: è attivabile solo da Iliad e da altri operatori virtuali, così come ho. 9,90, che prevede ... Leggi su computermagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Hoha attivato quattrotariffe in promo davvero interessanti. Adalla giornata di ieri, lunedì 16 maggio 2022, la compagnia telefonica virtuale ha messo in campo quattro inediti pacchetti che contano su un costo contenuto e un’ottima offerta. ho., 17/5/2022 – Computermagazine.itSi parte da 7.99 euro per arrivare fino a 9.99 euro, e ora vi spieghiamo tutto nel dettaglio. La prima cosa da sapere è che si tratta di offerta ricaricabili, attivabili fino a eventuale nuova comunicazione, e che prevedono tutte un numero di gigabyte per la navigazione, oltre a minuti illimitati e sms illimitati versoi numeri nazionali. La prima è ho. 7,99 e prevede 150 giga: è attivabile solo da Iliad e da altri operatori virtuali, così come ho. 9,90, che prevede ...

