Highlights Tortona-Venezia 70-58 | gara-2 quarti di finale playoff Serie A1 basket 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 17 maggio 2022) Bertram Derthonabatte Umana Reyerper 70-58 nella sfida valida come-2 deidideidiA1di, portando lain parità. Il miglior marcatore della partita è Stefano Tonut, che mette a segno 30 punti, che non bastano per regalare la vittoria a. Ecco glidel match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIODICOMPOSIZIONE TABELLONI LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Basket, quarti di finale #Playoff Serie A1 2021/2022: gli highlights di gara-2 #Tortona-#Venezia 70-58 (VIDEO) -

Eurosport IT

I videodi Bertram Derthona- Umana Reyer Venezia , sfida valida come gara - 1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket . I lagunari espugnano Casale Monferrato ...... punto fermo della Virtus anche se meno animale dadi altri. Menzione d'onore per JP Macura e la sua classe, più intermittente rispetto a quella di Weems, al servizio di. Fra gli ... Basket Serie A, highlights: Tortona-Venezia 70-58 - Basket video Gli highlights della sfida - valida per Gara 2 del quarto di finale dei playoff della Serie A UnipolSai 2021/22 - tra Bertram Derthona Basket Tortona e Umana Reyer Venezia.I video highlights di Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket.