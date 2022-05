Highlights Olimpia Milano-Reggio Emilia 91-65, gara-2 quarti Playoff A1 2021/2022 basket (VIDEO) (Di martedì 17 maggio 2022) I VIDEO Highlights di AX Armani Exchange Milano-UNAHOTELS Reggio Emilia, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei Playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di Ettore Messina scappano subito via e si prendono la vittoria con il punteggio di 91-65. I meneghini a metà gara hanno già 25 lunghezze di vantaggio e questa volta non si fanno sorprendere dalla formazione Emiliana, conquistando nettamente la vittoria. Agli ospiti non bastano i 19 punti di Andrea Cinciarini, mentre tra i padroni di casa spiccano i 16 punti di Gigi Datome. L’Olimpia Milano si porta così sul 2-0 nella serie, mentre Reggio ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Idi AX Armani Exchange-UNAHOTELS, sfida valida come-2 deidi finale deidella Serie A1di. Gli uomini di Ettore Messina scappano subito via e si prendono la vittoria con il punteggio di 91-65. I meneghini a metàhanno già 25 lunghezze di vantaggio e questa volta non si fanno sorprendere dalla formazionena, conquistando nettamente la vittoria. Agli ospiti non bastano i 19 punti di Andrea Cinciarini, mentre tra i padroni di casa spiccano i 16 punti di Gigi Datome. L’si porta così sul 2-0 nella serie, mentre...

