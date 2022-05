Highlights e gol Southampton-Liverpool 1-2, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 17 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Southampton-Liverpool 1-2, match valido per la Premier League 2021/2022. Penultimo impegno per i Reds che con una vittoria in rimonta tengono aperte le piccole chance di vittoria del titolo, arrivando a -1 dal City all’ultima giornata, in cui dovranno per forza di cose scavalcare i ragazzi di Guardiola. Klopp ci crede e al gol iniziale di Redmond rispondono Minamino e Matip. Di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la. Penultimo impegno per i Reds che con una vittoria in rimonta tengono aperte le piccole chance di vittoria del titolo, arrivando a -1 dal City all’ultima giornata, in cui dovranno per forza di cose scavalcare i ragazzi di Guardiola. Klopp ci crede e al gol iniziale di Redmond rispondono Minamino e Matip. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

