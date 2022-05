Hepeating | il vizio degli uomini di prendersi il merito di ciò che dicono le donne

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 17 maggio 2022) Quanto spesso capita che una donna esprima una buonissima teoria o opinione, sia in contesti sociali che lavorativi, per poi venire ignorata? E quanto spesso capita che, se è un uomo a ripetere quella stessa teoria, venga elogiato? Succede talmente spesso che nel 2017 è stato coniato un termine per descrivere questo comportamento sessista. La parola, che può essere tradotta come “ripetere“, non è ancora stata inserita nell’illustre dizionario OED (Oxford English Dictionary), ma è stata di recente introdotta in un manuale interno per il personale dell’autorità di regolamentazioneesami Ofqual, come riporta il Guardian, dove l’è descritto come “una situazione in cui un uomo ripete i commenti o le idee di una donna e poi ne viene lodato come se fossero le sue” . La prima a usare pubblicamente il termine ...