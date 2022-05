Gusto Italia in Tour, la tappa di Salerno al via il 19 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSei regioni, una trentina di produttori ed artigiani, 4 laboratori, tanti artisti di strada: sono questi i numeri che caratterizzeranno la sesta tappa del Tour di Gusto Italia. Dal 19 al 22 maggio il progetto dedicato alla valorizzazione dei tipici e dell’artigianato Made in Italy, farà tappa a Salerno, in Piazza della Concordia. Dalle ore 10 a mezzanotte sarà possibile passeggiare vista mare godendo del mercatino firmato dall’Associazione Italia Eventi, promotrice instancabile di diversi format che ruotano attorno alle eccellenze tricolore. L’inaugurazione ufficiale è in programma alle ore 16 di giovedì 19 maggio, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, dell’assessore alle attività produttive e al turismo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSei regioni, una trentina di produttori ed artigiani, 4 laboratori, tanti artisti di strada: sono questi i numeri che caratterizzeranno la sestadeldi. Dal 19 al 22il progetto dedicato alla valorizzazione dei tipici e dell’artigianato Made in Italy, farà, in Piazza della Concordia. Dalle ore 10 a mezzanotte sarà possibile passeggiare vista mare godendo del mercatino firmato dall’AssociazioneEventi, promotrice instancabile di diversi format che ruotano attorno alle eccellenze tricolore. L’inaugurazione ufficiale è in programma alle ore 16 di giovedì 19, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, dell’assessore alle attività produttive e al turismo ...

