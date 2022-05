Guerra Ucraina, evacuati 264 militari da Azovstal. Russia colpisce base vicino a Polonia (Di martedì 17 maggio 2022) L'evacuazione dei soldati ucraini dall'acciaieria Azovstal (foto Rt, canale del Cremlino) Roma, 17 maggio 2022 - Il giorno 83 di Guerra in Ucraina, le notizie principali di oggi. Raggiunto l'accordo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) L'evacuazione dei soldati ucraini dall'acciaieria(foto Rt, canale del Cremlino) Roma, 17 maggio 2022 - Il giorno 83 diin, le notizie principali di oggi. Raggiunto l'accordo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina - La7tv : #inonda Il filosofo Umberto #Galimberti: 'Non umiliare #Putin? Ma ve lo immaginate Churchill che dice 'non umiliamo… - martaottaviani : #McDonalds ha annunciato uscita da mercato #Russia. La decisione gli costerà 1,5 mld dollari circa. Benvenuti nella… - LadyAfro17 : RT @Radio4ttivo: La macchina della propaganda non ha bisogno del nostro consenso ma della nostra rassegnazione. Spegnere la tv è l'unica st… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Nella guerra in Ucraina 'almeno 25.000 civili sono stati uccisi a Mariupol, costantemente colpita dal… -