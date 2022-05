Guerra Russia-Ucraina, missili su Dnipro e Odessa. Mosca: “Dall’Azovstal esce solo chi si arrende. L’operazione militare continua”. Espulsi 24 diplomatici italiani. Vescovi: “Invasione genocida” (Di martedì 17 maggio 2022) Distrutta la sinagoga di Mariupol. Zelensky propone l’estensione della legge marziale. Consegnata da Finlandia e Svezia la richiesta di adesione alla Nato. Draghi: rendiamola celere. Il parlamento russo pensa il ritiro da Oms e Wto Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 17 maggio 2022) Distrutta la sinagoga di Mariupol. Zelensky propone l’estensione della legge marziale. Consegnata da Finlandia e Svezia la richiesta di adesione alla Nato. Draghi: rendiamola celere. Il parlamento russo pensa il ritiro da Oms e Wto

