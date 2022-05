Guerra Russia-Ucraina, la giovane mamma di Mariupol: “La mia foto usata per diffondere bugie sulla guerra” (Di martedì 17 maggio 2022) La sua foto, lo scorso marzo, aveva fatto il giro del mondo. Una giovane donna incinta e insanguinata che fugge dall’ospedale di Mariupol dopo un attacco. Il 2 aprile scorso Marianna Vyscemyrska, era considerata da Kiev “ostaggio” di Mosca e i media ucraini ipotizzavano che potesse essere tra i cittadini deportati in Russia: alcuni volontari che stavano cercando di aiutarla avevano riferito che i russi stavano cercando di usarla nel tentativo di ribaltare la versione sull’attacco all’ospedale. A distanza di un mese e mezzo da quell’allarme è arrivata la prima intervista. La giovane donna, diventata madre un giorno dopo la foto dell’Associated Press, alla Bbc ha raccontato l’esperienza di quel 9 marzo, quando con il suo pancione, avvolta in un piumino, con la fronte insanguinata era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) La sua, lo scorso marzo, aveva fatto il giro del mondo. Unadonna incinta e insanguinata che fugge dall’ospedale didopo un attacco. Il 2 aprile scorso Marianna Vyscemyrska, era considerata da Kiev “ostaggio” di Mosca e i media ucraini ipotizzavano che potesse essere tra i cittadini deportati in: alcuni volontari che stavano cercando di aiutarla avevano riferito che i russi stavano cercando di usarla nel tentativo di ribaltare la versione sull’attacco all’ospedale. A distanza di un mese e mezzo da quell’allarme è arrivata la prima intervista. Ladonna, diventata madre un giorno dopo ladell’Associated Press, alla Bbc ha raccontato l’esperienza di quel 9 marzo, quando con il suo pancione, avvolta in un piumino, con la fronte insanguinata era ...

