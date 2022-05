Guerra Russia-Ucraina, Berlusconi: “Siamo in guerra anche noi perché mandiamo le armi”. E critica Biden e Nato: “Così Putin non tratta” (Di martedì 17 maggio 2022) Una bordata a Joe Biden e un’altra alla Nato. Non solo: anche una presa di posizione sull’invio delle armi all’Ucraina, che di fatto – sostiene – vuol dire essere in guerra. Silvio Berlusconi torna a sorpresa su un palco per un’iniziativa di Forza Italia e prende posizione sull’invasione da parte della Russia. Dopo la condanna, piuttosto freddina, dell’operazione militare del suo “amico” Vladimir Putin, l’ex presidente del Consiglio critica i leader occidentali e dispensa consigli a modo suo sulla tattica per spingere il capo del Cremlino alla trattativa. “Non abbiamo leader nel mondo, non abbiamo leader in Europa”, è l’incipit del suo ragionamento. “Un leader mondiale che doveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Una bordata a Joee un’altra alla. Non solo:una presa di posizione sull’invio delleall’, che di fatto – sostiene – vuol dire essere in. Silviotorna a sorpresa su un palco per un’iniziativa di Forza Italia e prende posizione sull’invasione da parte della. Dopo la condanna, piuttosto freddina, dell’operazione militare del suo “amico” Vladimir, l’ex presidente del Consiglioi leader occidentali e dispensa consigli a modo suo sulla tattica per spingere il capo del Cremlino allativa. “Non abbiamo leader nel mondo, non abbiamo leader in Europa”, è l’incipit del suo ragionamento. “Un leader mondiale che doveva ...

Advertising

martaottaviani : #McDonalds ha annunciato uscita da mercato #Russia. La decisione gli costerà 1,5 mld dollari circa. Benvenuti nella… - GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - Adnkronos : McDonald's lascia la #Russia: venderà tutti gli 850 ristoranti. - Lorenzo_1976 : RT @Open_gol: Mikhail Khodaryonok, colonnello in pensione, spiega a Canale 1 che le notizie sull’esercito ucraino in rotta sono false. E ch… - Corriere : La Russia spende 900 milioni di dollari al giorno per la guerra -