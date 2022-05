Guerra, l’ex colonnello russo sulla tv pubblica: “Situazione peggiorerà per noi. Truppe ucraine addestrate e pronte a versare sangue per Paese” (Di martedì 17 maggio 2022) Una voce fuori dal coro è apparsa sulla tv di Stato Russia 1. L’analista militare ed ex colonnello, Mikhail Khodaryonok, ha gelato lo studio facendo sapere che, a suo avviso, “per noi russi peggiorerà”. Secondo Khodaryonok gli ucraini potranno presto contare su un milione di soldati equipaggiati con gli aiuti europei. Alla puntualizzazione della giornalista in studio che specifica che “i soldati mobilitati non sembrano essere molti”, l’analista controbatte: “Il punto è che il livello di professionalità di un esercito non è determinato dal numero di uomini mobilitati, ma dall’addestramento delle Truppe, dal loro morale e dalla prontezza a versare sangue per il loro Paese”. A differenza “di quello che pensano i nostri politologhi”, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Una voce fuori dal coro è apparsatv di Stato Russia 1. L’analista militare ed ex, Mikhail Khodaryonok, ha gelato lo studio facendo sapere che, a suo avviso, “per noi russi”. Secondo Khodaryonok gli ucraini potranno presto contare su un milione di soldati equipaggiati con gli aiuti europei. Alla puntualizzazione della giornalista in studio che specifica che “i soldati mobilitati non sembrano essere molti”, l’analista controbatte: “Il punto è che il livello di professionalità di un esercito non è determinato dal numero di uomini mobilitati, ma dall’addestramento delle, dal loro morale e dallazza aper il loro”. A differenza “di quello che pensano i nostri politologhi”, per ...

