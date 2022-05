Guerra in Ucraina, Mariupol e il dilemma della resa dopo 82 giorni. L’ordine di Kiev ad Azov: “Missione compiuta, salvate le vostre vite” (Di martedì 17 maggio 2022) Gli irriducibili hanno ricevuto L’ordine di salvarsi la vita. Così dopo 82 giorni di resistenza, prima strada per strada e poi con gli ultimi combattenti asserragliati dentro l’acciaieria Azovstal, Mariupol va verso quella che sembra una resa. Ora che i feriti sono stati evacuati, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha ordinato al battaglione Azov e al 36esimo reggimento della Marina, rimasti a difendere l’impianto siderurgico, di “salvare le vite” dei soldati perché la “Missione è compiuta”. La città martire rasa al suolo dalle truppe russe, sfregiata dai bombardamenti, va dunque verso la bandiera bianca, anche se le dichiarazioni degli alti ufficiali ucraini restano almeno in parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Gli irriducibili hanno ricevutodi salvarsi la vita. Così82di resistenza, prima strada per strada e poi con gli ultimi combattenti asserragliati dentro l’acciaieriastal,va verso quella che sembra una. Ora che i feriti sono stati evacuati, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha ordinato al battaglionee al 36esimo reggimentoMarina, rimasti a difendere l’impianto siderurgico, di “salvare le” dei soldati perché la “”. La città martire rasa al suolo dalle truppe russe, sfregiata dai bombardamenti, va dunque verso la bandiera bianca, anche se le dichiarazioni degli alti ufficiali ucraini restano almeno in parte ...

