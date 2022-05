Guerra in Ucraina: evacuati i soldati dell’Azovstal, bombe su una base militare vicina a Polonia. Cremlino: “La pace sarà quella in cui saremo ascoltati” (Di martedì 17 maggio 2022) Ottantatreesimo giorno di Guerra in Ucraina. È cominciata l’evacuazione dei soldati che sono rimasti asserragliati per circa ottanta giorni dell’acciaieria Azovstal. “Per salvare vite, la guarnigione sta attuando la decisione approvata dal comando supremo”, ha affermato in un video sui social il comandante del Battaglione Azov Denis Prokopenko. I militari saranno portati via su bus. Il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Ottantatreesimo giorno diin. È cominciata l’evacuazione deiche sono rimasti asserragliati per circa ottanta giorni dell’acciaieria Azovstal. “Per salvare vite, la guarnigione sta attuando la decisione approvata dal comando supremo”, ha affermato in un video sui social il comandante del Battaglione Azov Denis Prokopenko. I militari saranno portati via su bus. Il L'articolo proviene da Inews24.it.

